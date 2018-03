Heerenveen op halve kracht langs onmachtig Willem II

De Tilburgers, eerder in de week uitgeschakeld in de halve finale van de strijd om de KNVB-beker, konden daardoor niet meer afstand nemen van de degradatiezone.



Lucas Woudenberg zette de thuisclub van coach Jurgen Streppel al na 13 minuten op voorsprong. Meteen na de hervatting zorgde Reza Ghoochannejhad voor nummer twee. Willem II kon daar niets tegenover stellen en produceerde de hele wedstrijd geen enkel schot op doel.



Willem II-coach Erwin van de Looi had zijn elftal flink gewijzigd ten opzichte van de bekerwedstrijd tegen Feyenoord van afgelopen woensdag. Er verschenen in Friesland vijf andere spelers in de basis. De meest opvallende was Eyong Enoh, die in plaats van Pedro Chirivella vlak voor de verdediging speelde.



Dat pakte niet goed uit. Balverlies van Enoh leidde de 1-0 van Heerenveen in na 13 minuten. Lucas Woudenberg kreeg de kans om uit te halen van afstand en trof via de binnenkant paal, buiten bereik van keeper Mattijs Branderhorst - doel. Even later pakte de oud-Ajacied geel voor een overtreding op Arber Zenelli, die even later geblesseerd moest uitvallen.



Ook vlak voor de 2-0, direct na rust, liet Enoh zich makkelijk wegzetten. Waarna Reza Ghoochannejhad de trekker overhaalde. Heerenveen hoefde zich daarna niet meer bovenmatig in te spannen om zich een zielloos spelend Willem II van het lijf te houden. Ghoochannejhad kreeg nog wel een grote kans op de 3-0, maar Branderhorst wist grotere schade te voorkomen.