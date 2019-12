Heerenveen poetst prachtgoal Spierings weg en stijgt naar plek vijf

Een wonderschone treffer van Stijn Spierings leek roet in het eten te gooien voor SC Heerenveen, maar in de slotfase sloegen de Friezen alsnog twee keer toe (3-1). Door de zege in Waalwijk stijgt de ploeg van Johnny Jansen naar de vijfde plaats in de eredivisie.

De Friezen schoten uit de startblokken. In de eerste minuut hadden ze al een kans toen Chidera Ejuke doorbrak op links, Juriën Gaari gleed uit maar Ejuke kon niet profiteren. Het duurde tot de 20ste minuut voordat RKC voor het eerst gevaarlijk werd. Darren Maatsen schoot van 20 meter maar net over de lat. En even later kwam Stijn Spierings een heel eind, maar wachtte op de achterlijn net iets te lang met zijn voorzet.

Bekijk hier de samenvatting van RKC - sc Heerenveen (premium).



Maar in de 26ste minuut sloegen de bezoekers toch plots toe. De razendsnelle uitblinker Ejuke mocht ongehinderd rond de zestienmeterlijn van RKC dribbelen en bediende Sherel Floranus met een afgemeten pass. De linksback legde de bal vervolgens panklaar voor de instormende Rodney Kongolo: 0-1.



Kort voor rust leek het 1-1 te worden toen Saïd Bakari de bal ontfutselde aan Mitchell van Bergen en van zo’n zeventien meter snoeihard uithaalde. De inzet ging centimeters naast het doel van Warner Hahn.

Bilate voor Sow

De Friezen grepen in de tweede helft het initiatief, maar oogden wat laconiek. Het duel had al vroegtijdig beslist kunnen zijn als Heerenveen scherper voor het doel was geweest. In de 57ste minuut voorkwam RKC-keeper Vaessen met een puike redding dat Odgaard de tweede Friese treffer produceerde. RKC ontsnapte opnieuw toen Heerenveen in de 66ste minuut verzuimde om balverlies van Clint Leemans op het middenveld af te straffen, hoewel de bezoekers met z’n drieën tegen één Waalwijkse verdediger kwamen te staan.



Na de pauze kwam de thuisploeg nauwelijks in de buurt van doelman Hahn. Daarom probeerde Stijn Spierings het een kwartier voor tijd maar eens van zo’n 30 meter. En met succes. De bal ging via de onderkant lat onhoudbaar binnen: 1-1.

Volledig scherm De gevallen Stijn Spierings wordt gefeliciteerd door zijn ploeggenoten na zijn wonderschone doelpunt. © ANP Sport

Ommekeer

Heerenveen was de kluts kwijt en even later werd het zelfs bijna 2-1, maar dit keer kwam de bal via de onderkant van de lat weer terug het veld in na een poeier van Darren Maatsen. Een zege leek in de maak voor RKC.



In de fase dat de 2-1 in de lucht hing, sloeg Jens Odgaard aan de andere kant toe. De Deen omspeelde doelman Etienne Vaessen en schoot vanuit een moeilijk hoek knap binnen. Met een goede ingreep voorkwam Vaessen in de extra tijd nog de 1-3 van Van Bergen, maar op de inzet van invaller Anders Dreyer was hij in blessuretijd kansloos.