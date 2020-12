Heerenveen - PSV

wedstrijdverslag GA Eagles wendt sportief onheil af met winst op Helmond Sport

4 december Er dreigden zich na hopeloze optredens tegen Almere City en Jong AZ de nodige onweerswolken samen te pakken boven Deventer en Go Ahead Eagles. Helmond Sport fungeerde vrijdagavond als de ideale bliksemafleider om het naderende onheil even af te wenden. Een sterke eerste helft met doelpunten van Antoine Rabillard en Sam Beukema leverde de ploeg van Kees van Wonderen de winst op in Brabant: 0-2.