Heerenveen rekent hard af met tien man Willem II

In de stromende regen maakten beide ploegen er een aantrekkelijke wedstrijd van. Nemanja Mihajlovic, de vervanger voor de zieke Arber Zeneli, opende de score na een kwartier met een technisch hoogstandje (0-1). Twee minuten later was het alweer gelijk door een trefzekere boogbal van Atakan Akkaynak, die bij de thuisploeg de plaats van de geschorste Pol Llonch innam.



In de 39ste minuut moest Willem II met tien man verder. Arbiter Siemen Mulder bestrafte wat duw- en trekwerk van Freek Heerkens met rood voor de Tilburgse aanvoerder en een strafschop voor de bezoekers. Ben Rienstra schoot raak van elf meter, 1-2.



Na de pauze liet Heerenveen zich door het Brabantse tiental niet verrassen. Michel Vlap zorgde in de 53e minuut met een venijnig schot in de korte hoek voor 1-3. Mitchell van Bergen (19) was daarna nog twee keer trefzeker: 1-5, met dank aan Vlap. Het waren zijn eerste goals in de eredivisie.