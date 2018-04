Heerenveen slaat aanval ADO af dankzij goals Rojas

In de strijd om een ticket voor de play-offs voor Europees voetbal heeft Heerenveen de aanval van naaste concurrent ADO Den Haag afgeslagen. Na een matige eerste helft stelden de Friezen via twee treffers van Marco Rojas orde op zaken: 2-0.

Door Wietse Dijkstra



Hoewel er voor beide ploegen echt iets op het spel stond was er van een bloedstollende strijd gisteravond nauwelijks sprake. In het Abe Lenstra Stadion, waar je af en toe een speld kon horen vallen, nam Heerenveen weliswaar het initiatief, maar veel deden de Friezen niet met hun enorme overwicht (72 procent balbezit voor rust, niet één schot tussen de palen).



ADO was niet van plan om er een leuke open wedstrijd van te maken. Met de snelle Thijmen Goppel, die na een prima opening van Elson Hooi, recht op doel af kon gaan, kreeg de ploeg van Fons Groenendijk in de beginfase nog wel de beste kans. Maar aanvallend kon ADO weinig uitrichten.



Heerenveen vond vlak na rust eindelijk een opening. Pelle van Amersfoort profiteerde van een uitglijder van Danny Bakker en legde de bal op het hoofd van Marco Rojas: 1-0. Met twee nieuwe vleugelspitsen - Erik Falkenburg en Melvyn Lorenzen - gingen de gasten op zoek naar de gelijkmaker. Maar met zijn tweede treffer van de avond gooide Rojas (na voorbereidend werk van invaller Arber Zeneli) het duel een kwartier voor tijd in het slot.