Heerenveen speelt gelijk tegen Anderlecht in oefenduel

Na ‘supertrotse’ Goppel kan ook Pinas aanbieding ADO verwachten

16:38 Shaquille Pinas (19) kan binnenkort een aanbieding van ADO verwachten. ,,Dat advies ligt er, we zijn erg positief over hem’’, aldus trainer Fons Groenendijk nadat Thijmen Goppel vanmiddag in Belek voor tweeënhalf jaar was vastgelegd.