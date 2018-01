Heerenveen steelt puntje in Arnhem dankzij prachtgoal Van Amersfoort

De Arnhemmers hadden tegen Heerenveen zelfs de hulp van een tegenstander nodig om op voorsprong te komen. Daniel Høegh maakte een eigen doelpunt. De gelijkmaker kwam op naam van Pelle van Amersfoort.



Vitesse's spits Tim Matavz ontsnapte na een half uur aan de rode kaart, nadat hij Denzel Dumfries met een elleboog velde zonder dat er een bal in de buurt was. De arbitrage ontging het incident.



Mason Mount stond aan de basis van het doelpunt van Vitesse. De middenvelder draaide op de flanken handig weg. De lage, harde voorzet van de Engelsman werd daarop in het eigen doel geschoten door Høegh : 1-0.



Daarna kregen Mount en Milot Rashica de kansen op een tweede Arnhemse treffer. Maar de afwerking was onzuiver of doelman Martin Hansen, deze winter aangetrokken door de blessure van Warner Hahn, kon redding brengen.



Een fout van Lassana Faye betekende vervolgens de 1-1. De back verspeelde na 37 minuten de bal, waarna Heerenveen kon omschakelen. Remko Pasveer redde in eerste instantie nog knap tegenover Henk Veerman, op de schitterende lob in de rebound (uit een moeilijke hoek) van Van Amersfoort was de keeper van Vitesse kansloos.



Vitesse nam meteen na rust weer het initiatief. De Arnhemmers waren vooral gevaarlijk via uitblinker Milot Rashica. Maar Matavz, Bryan Linssen en de Kosovaar misten de finesse in de afwerking. Aan de andere kant redde Pasveer knap op een schot van Veerman.



De slotfase was vervolgens spectaculair. Mitchell van Bergen soleerde zich vrij, maar de invaller schoot over. Even later ramde Thomas Bruns de bal op de paal. En in de rebound schoot Fankaty Dabo over. Heerenveen hing daarmee in de touwen, maar overleefde de storm en pakte een punt.