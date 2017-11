Heerenveen verpest thuisdebuut Verbeek bij Twente

Gertjan Verbeek heeft ook zijn eerste thuiswedstrijd als trainer van FC Twente verloren. Na de nipte 4-3 nederlaag van twee weken geleden tegen PSV, had zijn ploeg in de Grolsch Veste tegen sc Heerenveen niets in te brengen: 0-4.

Voor Heerenveen kwam er juist een einde aan een slechte reeks. Het was de eerste competitiezege voor de ploeg van coach Jurgen Streppel sinds 23 september (1-2 bij Willem II). Uit de voorgaande vijf eredivisieduels pakte Heerenveen slechts één puntje.



Voor de bezoekers kwamen Daniel Høegh, Michel Vlap, Martin Ødegaard en Henk Veerman tot scoren.



Dankzij de klinkende zege in Twente klom de Friese club naar de zevende plek. FC Twente daarentegen zakte voorlopig naar de voorlaatste plaats. Verbeek, oud-speler en ex-trainer van sc Heerenveen, wacht met de Tukkers nog op het eerste succesje.



FC Twente verzuimde in het openingsoffensief tot scoren te komen. Onder leiding van spelmaker Ødegaard nam Heerenveen het initiatief over. Doelman Jorn Brondeel wist aanvaller Reza twee keer van scoren af te houden. Høegh, met een curieuze voetbeweging, en Vlap, na zwak uitverdedigen van Cristian Cuevas, waren wel trefzeker.



Ook in de tweede helft bleek FC Twente schotloos. Ødegaard besliste het duel na een uur, met pas zijn eerste eredivisiegoal voor Heerenveen. Veerman pikte in de slotfase als invaller ook nog een doelpuntje mee: 0-4.