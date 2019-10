Heerenveen verrast AZ in spektakelstuk in Den Haag

Door Nik Kok



Vier treffers slechts kreeg AZ tegen in de voorgaande negen eredivisiewedstrijden maar de bewierookte ploeg van Arne Slot kreeg er zaterdagavond in Den Haag in een helft alleen al zomaar drie om de oren.



Het leidde uiteindelijk tot de eerste nederlaag in het geleende stadion van ADO Den Haag waar het noodgedwongen speelt omdat het eigen stadion niet bespeelbaar is. De vermakelijke, doelpuntrijke wedstrijd eindigde uiteindelijk in 2-4. En dat terwijl het zo soepel draaiende AZ zelfs in de interlandbreak gouden tijden beleefde met veel spelers in een winnend Jong Oranje.

Drie van de vier tegentreffers van AZ kwamen direct of indirect voort uit een hoekschop. Weifelend was daarbij het optreden van AZ-doelman Marco Bizot en verdediger Stijn Wuytens. Al deed de defensie van tegenstander Heerenveen en dan met name keeper Warner Hahn het zaterdagavond niet veel beter.

Dat defensieve geschutter daargelaten, speelde AZ aanvankelijk op dezelfde vastberaden wijze waarop het de eredivisie eerder al vermaakte. Met een sturende Teun Koopmeiners van achteruit en een zwoegende Fredrik Midtsjø daarvoor. Jonas Svensson zorgde als rechtsback voor de nodige openingen op rechts. In de spits speelde AZ nu een keer met Ferdy Druijf bij afwezigheid van de geschorste Myron Boadu. Druijf, ook eigen jeugd, kon niet overtuigen en werd in de tweede helft gewisseld.

Kopkracht

Gevaarlijk was Heerenveen in Den Haag met name door messcherpe counters waar de vliegensvlugge Mitchell van Bergen vaak een rol in speelde. En kopkracht dus van de lange mannen Sven Botman en Jens Odgaard die beiden trefzeker waren uit de hoekschoppen. Rodney Kongolo maakte het andere Friese doelpunt. De 4-2 kwam op het scorebord door een onhandige ingreep van AZ-aanvoerder Teun Koopmeiners.



AZ, dat komende donderdag weer voor de Europa League speelt tegen Astana en zondag naar Eindhoven moet om te spelen tegen PSV, zakte in de tweede helft ver weg en was nooit meer bij machte om de opgelopen achterstand goed te maken. Daardoor sluipt Heerenveen dichter naar AZ toe. De derde overwinning op rij brengt de ploeg van trainer Johnny Jansen naar de subtop van de ranglijst.