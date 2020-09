Heerenveen - Willem II & FC Twente - Fortuna Sittard

Dortmund als lichtend voorbeeld voor GA Eagles: ‘Eyebil verdient een plek op toneel­school’

15:30 Goed voorbeeld doet volgen en de dank ging uit naar Dortmund. Go Ahead Eagles toonde zich vrijdagavond een uiterst snelle leerling. Twee dagen na de besloten oefensessie vol tactische varianten in standaardsituaties oogstte de Deventer ploeg het onvermoede goud met de even verrassende als afgedwongen 0-2 zege tegen titelfavoriet Cambuur. Dankzij een hecht collectief, het uitblinkende centrum, de doelman met leeuwenhart en een YouTube-video.