Heerkens na rode kaart: ‘Ik voel me schuldig naar het team toe’

Ajax ziet Van de Beek en Onana uitvallen in aanloop naar CL-duel met Bayern

21:08 Het is onduidelijk of Donny van de Beek en André Onana woensdag met Ajax tegen Bayern München kunnen voetballen. De middenvelder en doelman zijn in de eerste helft van het uitduel met PEC Zwolle uitgevallen. Van de Beek met een blessure aan een bovenbeen. Onana had te veel last van een hamstring.