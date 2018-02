Heerlijk Avondje NAC: dikke winst (6-1) en drie verliezende concurrenten

Het zat NAC op een koude woensdagavond eindelijk allemaal mee. Zelf won het met fraai voetbal dik van Heracles (6-1), terwijl de directe concurrenten Sparta, Roda JC en FC Twente verloren. Van de onderste vijf kwam alleen Willem II ook tot winst.



NAC staat nu 15de met drie punten voorsprong op de directe gevarenzone. Alleen voor rust had NAC het even lastig. De klasse van Manu García en Angelino deden Heracles echter naar adem happen. En ook doelman Mark Birighitti stond er wanneer het nodig was. Met spits Mitchell te Vrede voor het eerst in en Rai Vloet en Gianluca Nijholt terug in de basis (Giovanni Korte en Lucas Schoofs zaten op de bank) begon NAC in een nieuwe 4-3-3-variant aan het duel de Almeloërs.



Opgejaagd door het 17.035-koppige publiek betaalde de nieuwe aanvallende opzet zich direct uit. Angelino legde de bal in de vierde minuut vanaf links van ver weer eens haarscherp achter de vijandelijke linies. De inlopende Vloet volleerde het leer in het doel: 1-0. Een vervelende blessure voor Heraclied Jeff Hardeveld bracht de bezoekers opvallend genoeg terug in de wedstrijd. Vanaf links werd de verdedigende zwakte van NAC weer eens blootgelegd. Vincent Vermeij tikte in de 13de minuut de gelijkmaker van dichtbij binnen.



Even leken de Bredanaars aangeslagen, maar uit een in de omschakeling afgedwongen corner, kwam NAC opnieuw op voorsprong. Doelman Castro tastte half mis, waardoor Thierry Ambrose in de scrimmage die volgde het juiste gaatje vond: 2-1.Het was voor rust overigens de enige echt goede actie van de Fransman. Op rechts liep hij er wat verloren bij. Heracles had in het tweede kwart aanvallend een veldoverwicht. Kansen leverde het niet op.



In de rust werd Nijholt in de kleedkamer gehouden en moest Schoofs voor meer controle zorgen op het middenveld. Ook betaalde het zich direct uit. Manu García slalomde in de omschakeling langs alles wat hij tegenkwam. In de voorgaande wedstrijden leverden dergelijke fraaie solo's niets op, maar nu was het eindelijk raak. De kleine Spanjaard punterde de bal voorbij Castro: 3-1. NAC was los. Het maakte dankbaar gebruik van de ruimte die Heracles nu wel moest achterlaten bij de moeizame jacht op de aansluitingstreffer en de rode kaart voor Breukers.



Ambrose kopte op de paal. Te Vrede miste het doel op enkele centimeters en nam in de 79ste minuut de 4-1 voor zijn rekening. Mounir El Allouchi nam de 5-1 voor zijn rekening en ook invaller/debutant Sadiq Umar deed zijn duit in het zakje: 6-1. Kortom NAC liet zien wat het qua voetbal in huis heeft. Dat is best veel als alles een keertje meezit.