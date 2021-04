Hekkensluiter ADO treft FC Utrecht

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand: aura GA Eagles loopt deuk op, maar droom van sprookje blijft

2 april Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Go Ahead Eagles kreeg maandagavond in Den Bosch een confronterende aanblik van zichzelf. Na de even succesvolle als bijzondere start van 2021 ontstond niet alleen buiten De Adelaarshorst een irreëel aura van onoverwinnelijkheid. Stuntelende topploegen versterkten in de roodgele selectie het gevoel dat de tweede plaats in de zware concurrentiestrijd van de Keuken Kampioen Divisie mogelijk was.