Hekkensluiter FC Dordrecht te sterk voor Jong AZ

Prima middag PSV in Groningen: weer koploper én debuut Joey Veerman

PSV heeft in aanloop naar de topper tegen Ajax van volgende week geen fout gemaakt: de ploeg van trainer Roger Schmidt won zondag met 0-1 bij FC Groningen. Het spel was bedenkelijk, maar een zeldzame eredivisiegoal van Mario Götze was genoeg voor de winst.

16 januari