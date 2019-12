Hekkensluiter RKC profiteert van offday Utrecht en boekt eerste uitzege

Door Tim Reedijk

FC Utrecht aanschouwde vrijdag de crisis bij concurrent Vitesse, dat opnieuw verloor en trainer Leonid Sloetski zag opstappen. Dus had de club zich een goede dienst kunnen bewijzen door te winnen van RKC. Van de als laatste geklasseerde Waalwijkers is bekend dat ze geregeld behoorlijk voetbal laten zien, maar dat dat zelden gepaard gaat met punten.

Ook vandaag speelde RKC brutaal tegen een tandeloos FC Utrecht, dat in een veel te laag tempo speelde en nauwelijks iets creëerde. Juist nu hoopte FC Utrecht zich te herstellen van de vorige twee nederlagen tegen Ajax en AZ, maar van alle intenties was weinig terug te zien. Na de bloedeloze eerste helft moest RKC-trainer Grim hebben gevoeld dat er wat te halen viel in deze op papier loodzware uitwedstrijd.

De wedstrijd kreeg iets meer energie in de tweede helft, maar dat pakte niet uit in het voordeel van de ploeg van trainer John van den Brom. In de 69ste minuut kopte verdediger Melle Meulensteen raak op aangeven van Clint Leemans. RKC vierde het feestje uitgebreid voor de meegereisde fans, ook met de gedachte dat de club zo vaak het gevoel heeft dat het met zijn voetbal meer verdient dan het krijgt.

Van den Brom had Vaclav Cerny al ingebracht en besloot na de 0-1 ook spits Simon Makienok en Patrick Joosten in te brengen voor een slotoffensief. Kansen kwamen er, onder meer via Makienok en Joosten en verdedigers Sean Klaiber en Justin Hoogma. Maar RKC hield stand en dat was niet eens onverdiend.

