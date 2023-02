Hekkensluiter SC Cambuur wanhoopt na nieuwe nederlaag: Heerenveen te sterk in Friese derby

Het sfeertje in Leeuwarden werd vooraf flink opgestookt, met allereerst het Nederlands volkslied, bedoeld als knipoog naar de Friese identiteit van Heerenveen, en daarna opzwepende harde muziek in de style van dj Paul Estak. En alsof dat op het veld voor de nodige agressiviteit zorgde, stond het duel vanaf de eerste minuut meteen op zijn kop.

Heerenveen-backs Milan van Ewijk (foute ingooi) en Mats Köhlert (traag handelen) maakten kolderieke fouten, waarna Cambuur de rivaal meteen door elkaar schudde. Spits Björn Johnsen zette zijn voet tegen een voorzet op maat vanaf de rechterkant van Michael Breij, waarna de bal op fraaie wijze in de kruising vloog, de eerste van de Noor in dienst van Cambuur.

Weelde voor de hekkensluiter

Een weelde dus voor de hekkensluiter, die in zijn laatste zeven duels in eigen huis pas een keer scoorde. Nadat de storm van Cambuur ging liggen en Heerenveen meer aan het voetballen kwam, kreeg ook de formatie van trainer Kees van Wonderen kansen. Dat leidde in de 22ste minuut tot de gelijkmaker van basisdebutant Osame Sahraoui. De vleugelaanvaller, ook een Noor, kreeg de bal gelukkig via Doke Schmidt voor zijn voeten. Daarna was het een koud kunstje om te scoren.