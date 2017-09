Helmond Sport nog altijd zonder zege na nederlaag bij Almere City

Helmond Sport kende voorafgaand aan het duel met Almere City FC de nodige defensieve problemen: de linkspoten Brandon Ormonde-Ottewil, Robert van Koesveld en Ron Janzen waren alledrie geblesseerd. Trainer Roy Hendriksen koos ervoor om de rechtsbenige Maiky Fecunda als linksback neer te zetten, Jeroen Verkennis speelde als rechtsback, Gévero Markiet en Stephen Warmolts vormden het centrale verdedigingsduo.



De Helmondse defensie kende voor rust weinig problemen met Almere City. De ploeg van Hendriksen kreeg ook de beste kansen om te scoren, maar deed dat niet. In de 6e minuut legde Robert Braber de bal terug op Verkennis, maar de back verprutste de kans en schoot naast. Ook daarna waren de kansen niet aan de Helmonders besteed; in de 37e minuut werd een goal van Jordy Thomassen nog afgekeurd wegens buitenspel. Almere City was veel efficiënter: in de 22e minuut knikte de inlopende Damon Mirani de bal vanuit een corner voorbij doelman Stijn van Gassel.



De tweede helft was Helmond Sport geen schim van de ploeg die het voor rust was. Almere City kreeg kans op kans; het was dan ook geen verrassing dat Arsenio Valpoort er in de 49e minuut 2-0 van maakte met een kopbal. In de 60e minuut greep Hendriksen in door Verkennis te wisselen voor Damen en in een 3-4-3-formatie te gaan spelen. Dat bracht niet het gewenste effect, integendeel. In de 72e minuut maakte Valpoort zijn tweede door de bal simpel voorbij Van Gassel te schieten: 3-0. Furhgill Zeldenrust deed in de 76e minuut wat terug door vanaf de stip te scoren, maar daar bleef het ook bij. Zodoende is Helmond Sport nog zonder zege.