Helmond Sport stuurt trainer Wil Boessen de laan uit: ‘Het vertrouwen is er niet meer’

Het broeit op De Braak: Helmond Sport heeft trainer Wil Boessen maandag op non-actief gezet. De coach had nog een doorlopend contract tot medio 2023, maar wordt per direct vervangen door Sven Swinnen, een assistent-trainer van samenwerkingspartner KV Mechelen.

Boessen is mede vanwege de tegenvallende prestaties weggestuurd, ook assistent-trainer Frank van Kempen moet per direct vertrekken. De coaches hadden nog een doorlopend contract tot medio 2023, maar vanwege de prestaties is er dus ingegrepen, verklaart Helmond Sport-directeur Philippe van Esch. ,,Het heeft met prestaties én vertrouwen te maken. We moeten qua prestaties omhoog richting het nieuwe stadion en wij verwachten niet dat deze staf het nog om gaat buigen”, aldus Van Esch, die wijst op de huidige reeks met één zege in vijftien duels.

Boessen is momenteel bezig aan zijn derde seizoen als trainer bij Helmond Sport en staat op de negentiende plek. Die prestaties vallen tegen na de opleving van vorig seizoen, waarin Helmond Sport als twaalfde eindigde. Dat heeft ook met de selectie te maken, die is kwalitatief ook gewoon minder. ,,Het is niet iets van de laatste weken, het sluimert al langer. Het is een breed gedragen beslissing vanuit de hele club”, benadrukt Van Esch.

Volledig scherm Sven Swinnen neemt voorlopig de honneurs waar bij Helmond Sport. Hij is nu nog assistent-trainer bij KV Mechelen. © BELGA

Swinnen neemt dus tijdelijk de honneurs waar, hij was vanuit KV Mechelen al aangesteld als begeleider van de talenten van de samenwerkingspartner: momenteel huurt Helmond Sport vijf spelers van de Belgische club. Van Esch benadrukt nog wel dat de juridische formaliteiten rondom het ontslag van Boessen en Van Kempen nog afgehandeld moeten worden. Maar het is wel duidelijk dat het duel met Telstar van vrijdag (2-2) hun laatste was.