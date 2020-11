Helmond Sport wint na een jaar weer in eigen huis, Eindhoven verslaat Oss

Imponeren­de reeks GA Eag­les-doel­man Gorter valt op bij eredivisie­clubs: ‘Ik heb zeker de ambitie’

21:41 Jay Gorter begon met een achterstand aan het seizoen, maar de doelman van Go Ahead Eagles is bezig aan een uitstekende reeks. Eredivisieclubs, waaronder FC Twente, hebben hun interesse in de 20-jarige goalie inmiddels kenbaar gemaakt. ,,Ik heb ambities en droom van de eredivisie.’’