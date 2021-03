Helmond Sport wint voor het eerst in drie jaar twee duels op rij

De bezoekers uit Brabant kwamen na 58 minuten op voorsprong in het Van Donge & De Roo Stadion in Kralingen. Dean van der Sluys schoot met binnenkantje links raak na een goede combinatie over de rechterflank. Excelsior had daarna nog een halfuur om voor de gelijkmaker te gaan, maar het noodplan met Sander Fischer in de spits leverde geen succes op. Na slap verdedigen van Robin van der Meer maakte Helmond Sport-spits Jordy Thomassen in de 86ste minuut met een bekeken lob over Alessandro Damen de 0-2, waarmee de wedstrijd was gespeeld. Drie minuten later schoot Arno van Keilegom met een mooi schot via de binnenkant van de paal zijn zevende van het seizoen binnen.



Excelsior blijft teleurstellende tiende en kan een plek in de play-offs om promotie vergeten. Helmond Sport staat nu elfde met een punt minder. Excelsior speelde met paarse rouwbanden vanwege het overlijden van voormalig voorzitter Martin de Jager (78) vorige week.