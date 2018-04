Hendrix: Zoiets krankzinnigs nog nooit meegemaakt

AZ leek de spanning in de titelrace weer terug te brengen, maar tussen de 74ste en de 79ste minuut boog koploper PSV een 2-0 achterstand om in een 2-3 zege. De titel kan nu uitgerekend in de topper tegen Ajax worden veiliggesteld.