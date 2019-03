Henk de Jong verkiest gezin boven bij De Graafschap

,,Ik heb de enige beslissing die ik kan nemen genomen en dat is dat ik hier ga vertrekken. Met pijn in het hart’', zegt De Jong. ,,Ik ben trainer van een fantastisch team, maar ik heb ook een thuisteam. Ik wil meer bij mijn gezin zijn, dat is op dit moment wel even nodig. Een verhuizing is gezien mijn gezinssituatie ook geen optie. Dan moet je eerlijk zijn en zeggen: we hebben al die jaren geweldig samengewerkt, maar aan het einde van het seizoen stopt het.’’

De Jong leidde de ‘Superboeren’ vorig jaar via de play-offs terug naar het hoogste niveau. De Graafschap staat daarin nu op de zeventiende plaats, met alleen NAC Breda onder zich. ,,We gaan hier iets unieks doen met z’n allen, we gaan ons handhaven’', zegt de Fries vol overtuiging. ,,Daar hoeft niemand ook maar 1 seconde over in te zitten. Eén ding is belangrijk, dat is mijn vrouw, en het andere ding is dat de club in de eredivisie blijft.’’



