‘Henk de Jonge nam zijn problemen mee naar huis, dat was funest’

Podcast | 'Als Feyenoord dit niveau vasthoudt, kan het nog een rol spelen in de titelrace’

18 januari De Klassieker kreeg Ajax als winnaar, maar Feyenoord kreeg in Amsterdam voldoende kansen op meer. In de nieuwe Voetbalpodcast blikken Feyenoord-watcher Mikos Gouka, Ajax-volger Johan Inan en PSV-watcher Maarten Wijffels terug op de kraker in Amsterdam. Maar ook het duel Roger Schmidt-Bas Nijhuis komt aan bod, de transfer van Klaas-Jan Huntelaar en het komende bekerprogramma. De presentatie is in handen van Etienne Verhoeff!