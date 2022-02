Henk Fraser heeft schijt aan de buitenwacht: ‘Ik zeg het gewoon, ik vind Van Gaal fantastisch’

Door Dennis van Bergen en Maarten Wijffels



Zijn gezicht is bedekt met een Nederlands elftal-mondkapje. Om zijn lijf zit een Sparta-trainingspak. Veel treffender kan Henk Fraser zijn duobaan vandaag, de dag voordat hij bekend zal maken na dit seizoen te stoppen in Spangen, niet illustreren. Tenminste zo opvallend voor een trainer in degradatiezorgen: zijn opgewekte gemoed. Alsof het kind is herboren in de oud-verdediger, dan net terug van een ochtendje padellen met zijn selectie. ,,Weet je’’, zegt hij. ,,De lol met elkaar; het tekent mijn groep en staf. Echt, naast hard werken is plezier een pilaar bij ons.’’