Henk Fraser heeft zin in nieuwe seizoen met FC Utrecht: ‘Een ouwe lul maakt zich niet meer zo druk’

Als FC Utrecht-coach Henk Fraser (56) vanmiddag naar Galgenwaard rijdt voorafgaand aan het uitduel met RKC, doet hij dat in de hem kenmerkende pose. Het hoofd opgeruimd, de Latijns-Amerikaanse muziek van Maluma of Marc Anthony door zijn auto galmend, en de aanstaande krachtmeting in Waalwijk even vergetend. ,,De tijd dat ik zenuwachtig ben voor wedstrijden, is voorbij”, zegt de geboren Surinamer. Lachend: ,,Ik ben inmiddels tenslotte al een beetje een ouwe lul, hè. Dan maak je je niet zo druk meer.”