Henk Spaan komt met boek over Abdelhak Nouri

Op 8 juli 2017 zakte Ajax-belofte Abdelhak Nouri in elkaar tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen. Vijf dagen later volgde het bericht dat de toen twintigjarige voetballer door zuurstofgebrek ernstige hersenschade had opgelopen, met minimale kans op herstel.



Volgens Spaan zou Nouri de Europese top hebben bereikt als hij niet door het noodlot was getroffen. ,,Dit boek moest er komen om de ontwikkeling van dat enorme talent te boekstaven."