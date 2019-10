Heracles Almelo - FC Emmen

VIDEO Hoe een bescheiden scharmin­kel in Den Bosch een stabiele verdediger werd voor PEC Zwolle

6:30 Sam Kersten (21) heeft zich geruisloos in de basis gespeeld van PEC, dat vanavond (20.45 uur) een derde nederlaag op rij wil vermijden in Heerenveen. In Zwolle is de verdediger nog een onbekende, maar in Den Bosch zagen trainers en teamgenoten een fragiele belofte stevig tot bloei komen. ,,Ik heb hem in acht maanden echt een stabiele verdediger zien worden. Ik zie hem ook absoluut slagen in Zwolle", voorspelt Danny Holla.