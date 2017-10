Heracles Almelo pakt ondanks grote kansen slechts een puntje tegen Vitesse

Heracles Almelo is vanmiddag niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel tegen Vitesse. De Heraclieden kregen in het eigen Polman Stadion genoeg kansen, maar steeds was het Remko Pasveer die de ploeg uit Arnhem op de been hield.

Reuven Niemeijer, Brahim Darri én Vincent Vermeij: alledrie hadden ze Heracles Almelo een zeer gemakkelijke middag kunnen bezorgen in de thuiswedstrijd tegen Vitesse. De Heraclieden kregen kansen zat, maar de marge met de ploeg uit Arnhem bleef lange tijd beperkt tot één goaltje. Doelman Remko Pasveer hield de Arnhemse club steeds maar weer op de been.

Na de pauze toonde ook Vitesse iets meer geldingsdrang. Dat leverde ook een kans op voor Tim Matavz, maar doelman Bram Castro redde op zijn inzet. De keeper keerde ook een vrije trap van Alexander Büttner. Beide doelmannen zorgden er zodoende voor dat de brilstand lange tijd behouden bleef.



Kopbal

De impasse werd uiteindelijk doorbroken door invaller Kristoffer Peterson, die in het veld was gekomen voor de geblesseerde Brahim Darri. De Zweed won na 73 minuten in de lucht van Fankaty Dabo en kopte zo de voorzet van Brandley Kuwas binnen: 1-0.



Vitesse leek daarmee geslagen, maar de Arnhemse formatie vond uiteindelijk toch nog een uitweg. Bryan Linssen scoorde vlak voor tijd de gelijkmaker en deed daarmee de ploeg waar hij tussen 2013 en 2015 onder contract stond pijn. Juichen deed Linssen dan ook niet.



Vitesse heeft met het gelijkspel de kans om de tweede plek in de eredivisie over te nemen verprutst. De equipe van coach Henk Fraser staat nu op de vierde plek op de ranglijst. Heracles staat nu elfde.