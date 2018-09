Heracles boekt benauwde zege op Emmen dankzij bliksemstart

Blessure Niemeijer

Vlak voor rust schrok het publiek plots op toen Reuven Niemeijer, die door FC Emmen wordt gehuurd van Heracles Almelo, in botsing kwam met Heracles-doelman Blaswich. Niemeijer kwam keihard met zijn hoofd op de grond en moest per brancard het veld verlaten. Tijdens de wedstrijd bleek dat het om een schouderblessure zou gaan, Niemeijer werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



Waar het publiek in Almelo na de vroege twee treffers al 'tien, tien, tien'', scandeerde, was het in de tweede helft vooral Emmen dat gevaarlijk was. De 2-1 uit een strafschop was dan ook verdiend te noemen. Bart van Hintum schopte Anco Jansen in het gezicht en Emmen mocht zo vanaf elf meter aanleggen. Jansen zelf bleef koeltjes en scoorde. Daarna had Heracles maar één doel en dat was de zege over de streep trekken. Mede door uitstekende reddingen van Blawich bleef Heracles overeind.