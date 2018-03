Heracles boekt dankzij fraaie goals eerste uitzege van het seizoen

Door Dennis van Bergen



Je zou bijna die fraaie vrije trap van Brandley Kuwas vergeten waarmee hij Heracles op 0-1 schoot in Kerkrade. Of die snijdende kou die door het Limburgse stadion trok. Het duel met de Tukkers stond bij Roda JC vooral in het teken van de contractverlenging van Robert Molenaar. Zowaar deed die anders zo door opportunisme gedreven club eens aan beleidsvoering. Opvallend, juist nu de eerste divisie steeds nadrukkelijker dreigt.



Rust en regelmaat creëren dus. Althans, dat was de inzet van de leiding, met het duidelijkheid verschaffen over Molenaar. Totdat afgelopen week plots een gouden Lamborghini stopte voor het Parkstad Limburg Stadion, bestuurd door een Iraanse miljonair. En hij kwam niet om kaartjes te kopen voor Roda-Heracles. Salar Azimi, zoals hij heet, wilde de gehele Limburgse club inlijven. Een soortgelijk idee als dat de zakenman vorig seizoen had met NAC, waar hij bij zijn eerste kop koffie direct ruim 100.000 euro op tafel legde.



In Kerkrade stelt de in het Zeeuwse Aardenburg woonachtige Azimi, behalve geld, nog een extraatje in het vooruitzicht: na elke thuiswedstrijd mag één supporter een dag in een van zijn Lamborghini's rijden. Daarmee de suggestie wekkend dat de overname al bijna rond is. De huidige eigenaar van Roda JC, loempia-gigant Frits Schrouff, ontkrachtte het overnameverhaal vanavond echter ten stelligste.



Vandaar dat het bij Roda JC, de contractverlenging van Molenaar ten spijt, nog wel een tijdje rumoerig zal blijven. Gezien de penibele financiële situatie voelt de directie zich genoodzaakt op zoek te blijven gaan naar een overnamekandidaat. Temeer omdat nog altijd onduidelijk is of Aleksei Korataev, die na een gevangenisstraf Dubai voorlopig niet uit mag, ooit nog zijn belofte inlost om met de Zuid-Limburgse club de Champions League in te gaan.



Maar rumoer is er vooral vanwege de sportieve ellende. De Champions Leauge droom is na gisteravond namelijk bepaald niet dichterbij op gekomen. Roda JC was niet eens slechter dan Heracles, dat nog voor de pauze uitliep tot 0-2 via Kristoffer Peterson. De ploeg van Molenaar probeerde dapper te voetballen, stapelde in de spectaculaire tweede helft kans op kans via met name Dani Schahin, maar stond na afloop toch met lege handen.



Voor de zeventiende keer alweer. Tot teleurstelling van Molenaar, die zag hoe de gehoopte rust en regelmaat als dwarrelende sneeuwvlokjes verdampten op het kunstgrasveld. In de slotfase maakte Peter van Ooijen ook nog de 0-3. Ook zijn treffer was fraai.