Heracles boekt in Heerenveen na 15 maanden eindelijk weer een uitzege

Na bijna vijftien maanden was het vanmiddag dan zover voor Heracles: eindelijk weer een uitzege. In zestien duels op rij lukte het de ploeg van Frank Wormuth niet om te winnen buiten Almelo, maar nu gaan de drie punten mee terug naar huis. De laatste uitzege voor vandaag was een mooie, want op 21 september 2019 werd met 2-3 gewonnen in de derby bij FC Twente door goals van Mauro Junior (twee goals, nu weer bij PSV) en Cyriel Dessers (nu bij Racing Genk).



Vanmiddag opende Delano Burgzorg al na zes minuten de score. Verdediger Mats Knoester verdubbelde de voorsprong voor de bezoekers drie minuten na rust. Joey Veerman maakte in de 57ste minuut nog wel de aansluitingstreffer voor Heerenveen, maar in het laatste halfuur kon de thuisploeg nauwelijks echte kansen creëren tegen het stugge Heracles.