Heracles draait wedstrijd in paar minuten volledig om bij De Graafschap

In de eerste helft was De Graafschap nog op voorsprong gekomen door een fraaie treffer van Charlison Benschop. De thuisploeg was voor rust de betere ploeg en vergat in het eerste deel van de wedstrijd verder afstand te nemen van de Almeloërs.



Na de pauze zat het De Graafschap weer niet mee: nadat in de eerste helft al de lat werd geraakt knalde een schot na rust op de paal. En aan de andere kant vielen de doelpunten wél. In de 66ste minuut schoot Brandley Kuwas na een afgeslagen vrije trap de gelijkmaker fraai binnen: 1-1. Vier minuten later zorgde Lerin Duarte voor het hoogtepunt van de avond. De middenvelder ramde de bal perfect in de hoek en bezorgde Heracles de zege: 1-2.



Het was niet goed wat Heracles liet zien, maar de drie punten gaan mee naar Almelo. Heracles staat nu vijfde in de eredivisie, met 42 punten na 27 wedstrijden. Vanwege het puntenverlies van Vitesse kan enkel FC Utrecht (als het morgen wint, red.) deze speelronde nog over Heracles wippen op de ranglijst. De Graafschap staat zeventiende en blijft daarmee in degradatiezorgen.