Heracles en ADO op jacht naar eerste driepunter

FC Twente 'doet weer gewoon' en wint van Sparta

17 augustus Het was even wennen voor FC Twente, vanavond in de Grolsch Veste. Daar maakte de trotse landskampioen van 2010 zijn rentree in de eerste divisie. Uitgerekend tegen zo’n ander erkend bolwerk uit de eredivisie, Sparta. Eindstand: 2-1.