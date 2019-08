Heracles en Vitesse houden beide een punt over aan matig duel

Heracles slaagde er in de twee voorgaande thuiswedstrijden niet in om een punt te pakken. Er werd met 0-4 verloren van SC Heerenveen en vorige week ging de thuisploeg met 0-2 ten onder tegen PSV. In de eerste helft waren er kansen over en weer, maar toonde Vitesse zich net wat gevaarlijker voor het doel van de goed spelende Blaswich.



Na rust was het spelbeeld onveranderd. Mauro Júnior kreeg al snel een levensgrote kans, maar op aangeven van rechtsback Navajo Bakboord wist hij een niet te missen kans toch te missen. In de 66ste minuut kwam Vitesse dankzij een prima spitsengoal van Bryan Linssen op voorsprong, maar groef de ploeg van Leonid Sloetski zich zoals wel vaker bij een voorsprong erg ver in. Dat resulteerde tien minuten voor tijd in de gelijkmaker door Cyriel Dessers. De Belgische spits gaf zijn directe tegenstander een lichte duw, maar scheidsrechter Jeroen Manschot vond het - net als de VAR - te weinig om het doelpunt af te keuren.



In de slotfase kreeg Sylvester van der Water nog de kans op meer, maar het bleef na een interessantere tweede helft bij 1-1. Vitesse heeft na vier wedstrijden nog niet verloren (8 punten), maar leverde wel de koppositie in. Heracles heeft 2 punten, het speelde ook gelijk bij Fortuna Sittard (1-1).



,,Ik vond het niet goed, van beide kanten niet", zei Linssen na afloop voor de camera van FOX Sports. ,,Beide ploegen kregen mogelijkheden, maar ik vond het zeker niet goed. Om heel eerlijk te zijn vond ik Heracles meer recht hebben op de overwinning dan wij.”