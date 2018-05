Heracles en VVV financieel gezond

Ook NAC vindt zichzelf terug in categorie 3. Dat is voor het eerst in de historie van de club. In deze veilige categorie zijn dertien clubs ingedeeld. De meeste clubs (negentien) scoren een voldoende en zitten in categorie 2. De enige club die een onvoldoende scoort, is FC Den Bosch. Fortuna Sittard moet nog worden ingedeeld. De licentiecommissie van de voetbalbond wacht daarmee totdat over ,,een specifiek en technisch aspect meer duidelijkheid is".