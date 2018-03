Heracles kan buurman naar de afgrond duwen

Door Fardau Wagenaar



De strijd tussen Heracles en FC Twente staat vanavond in een heel ander licht dan andere seizoenen. Nooit eerder kwam Twente als degradatiekandidaat naar het Polman Stadion en konden de Almeloërs ervoor zorgen dat de buurman nog verder in de problemen komt. Een deel van de supporters in Almelo zal er niet wakker van liggen als Twente naar de eerste divisie gaat, zij zien het als een terechte straf voor het recente verleden. De spelers van Heracles zijn veel gematigder.



Tim Breukers komt uit Oldenzaal, waar het merendeel van de inwoners voor FC Twente is. Zelf speelde de verdediger 2,5 jaar in Enschede, maar hij komt intussen veruit het grootste deel van zijn carrière uit voor Heracles. ,,Ik vind het dubbel om het erover te hebben, het ligt gevoelig'', zegt Breukers. ,,Wij willen naar het linkerrijtje en de play-offs halen. Daar hebben we punten voor nodig. Twente heeft hierna nog zeven duels te gaan, de derby is niet beslissend. Je houdt als voetballer geen rekening met de gevolgen voor de tegenstander, je wilt altijd winnen.''



Dat wil niet zeggen dat de Tukker het FC Twente gunt om te degraderen, want dat is niet zo. ,,Het zou zonde zijn als de derby er niet meer is volgend jaar. Het is niet één van de 34 wedstrijden, derby's vergeet je nooit. Er is extra sfeer en er zit meer lading op. Bovendien zijn er maatschappelijke belangen, er werken veel mensen bij Twente. Zij zullen niet allemaal kunnen blijven bij degradatie. Twee eredivisieclubs in een regio is mooi, ze verbinden mensen in de regio. Je bent hier voor FC Twente of voor Heracles, onderling worden geintjes gemaakt, er is interactie.''