Heracles klimt naar vijfde plek na zege op Heerenveen

In de tweede helft bleef het spelbeeld ongewijzigd. Heerenveen was de betere ploeg, had het meeste balbezit en de betere kansen. Maar het was wederom Heracles Almelo dat tegen de verhoudingen in het net vond. Ruim een kwartier voor tijd knalde Dalmau in een volle zestien meter, uit een hoekschop van Mohammed Osman, de 2-1 binnen. Heracles bleek hiermee efficiënt, maar even later had de thuisploeg ook de 3-1 kunnen maken. Bij een scrimmage voor het doel van Heerenveen stond doelman Hahn een derde Almelose treffer in de weg. In de slotfase was er nog de invalbeurt van de van Feyenoord overgekomen Mats Knoester. Met de 20-jarige verdediger in de ploeg bleef Heracles, na een blessuretijd van vijf minuten, overeind.