Heracles knokt zich in heerlijke tweede helft naar driepunter tegen PEC

PEC Zwolle is het winnen even verleerd. De ploeg verloor een vermakelijke uitwedstrijd bij Heracles Almelo (2-1) en incasseerde alweer de vierde nederlaag in de laatste vijf competitieduels.

Kristoffer Peterson was met een doelpunt en een assist op de treffer van Vincent Vermeij belangrijk voor Heracles. Piotr Parzyszek bracht PEC kort na rust op gelijke hoogte. Niet Peterson, maar Brandley Kuwas was de meest opvallende speler op het kunstgras in Almelo. De behendige buitenspeler bereidde vlak voor rust niet alleen de openingstreffer voor, hij raakte ook tweemaal de lat en eenmaal de paal.



Heracles verzuimde in de eerste helft ruim afstand te nemen.Parzyszek wist in de vijftigste minuut te profiteren van het gebrek aan daadkracht bij de thuisploeg. De Pool maakte gelijk op aangeven van Younes Namli en bedankte op die manier zijn trainer John van 't Schip voor een basisplaats. Parzyszek kreeg weer eens de voorkeur boven Wouter Marinus, die de laatste weken als centrumspits voetbalde.



Lang kon PEC niet van de gelijke stand genieten. Twaalf minuten na de gelijkmaker schoot Vermeij de thuisploeg weer op voorsprong. In de levendige slotfase verzuimde Heracles verder afstand te nemen en PEC gelijk te maken.