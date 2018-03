Heracles kraakt, maar breekt niet tegen Vitesse

Door Sjors Tanis



Het was Heracles-doelman Bram Castro die er persoonlijk voor zorgde dat Vitesse niet scoorde. De sluitpost was voor rust alert bij pogingen van Guram Kashia, Tim Matavz én ploeggenoot Faye, die zijn doelman na een verkeerde terugspeelbal in de problemen bracht.



Vitesse drong Heracles ook na rust terug en toen Castro eens niet op de goede plek stond, kreeg de doelman hulp van ploeggenoot Robin Pröpper, die de bal van de doellijn haalde na een slap ingeschoten schot van Navarone Foor. Wat Vitesse ook probeerde, scoren lukte niet tegen Heracles.



Bij Vitesse keepte Jeroen Houwen. Hij kreeg de voorkeur boven Remko Pasveer, die de laatste weken meermaals in de fout ging. Pasveer speelde in het verleden nog bij Heracles.



Vitesse blijft zesde op de ranglijst, met vijf punten meer dan Heracles, dat de voorgaande drie duels won.