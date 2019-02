Heracles loopt mede dankzij vierklapper Dalmau over Fortuna heen

Dalmau had zijn eerste er al na 52 seconden in liggen. Het was de snelste treffer van Heracles in de eredivisie sinds januari 2013, toen de Braziliaan Everton na ongeveer 45 seconden doel trof.



Ook na de 1-0 bleef Heracles oppermachtig, maar het was daarna wachten op doelpunten tot na de pauze. Dalmau maakte de 2-0 uit een kopbal, waarna Jesper Drost ook scoorde met het hoofd: 3-0. Tussen de derde -heerlijk lobje over de keeper- én vierde treffer van Dalmau in maakte Kristoffer Peterson nog de 5-0 in Almelo.



Heracles staat dankzij de zege nu vijfde met 32 punten uit 22 wedstrijden. Vitesse en FC Utrecht kunnen bij een zege dit weekend echter weer over Heracles heen op de ranglijst. Fortuna heeft nog altijd 26 punten na 22 duels en staat daarmee tiende.