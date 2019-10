Heracles meldt zich in subtop door simpele zege op FC Emmen

Emmen begon voortvarend aan het duel door vroeg druk te zetten, maar al snel nam Heracles het initiatief en was het wachten op de 1-0. Na meerdere goede reddingen van Emmen-goalie Dennis Telgenkamp vond Dessers na een half uur eindelijk het doel. De spits zette na een half uur zijn hoofd tegen de bal bij een voorzet op maat vanaf rechts van Silvester van der Water. De rake kopbal van Dessers was zijn vijfde goal in negende eredivisieduels voor Heracles.



Heracles ging met een verdiende voorsprong rusten. In de pauze werd afscheid genomen van Brandley Kuwas. Hij vertrok afgelopen zomer na drie seizoenen naar Al-Nasr in Dubai.



Tekst gaat verder onder de foto...