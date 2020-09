Heracles na ‘Watergate’ op zoek naar eerherstel tegen koploper PSV

Feyenoord knokt om Aboutaleb tevreden te stemmen: 'Niemand zit op nieuwe maatrege­len te wachten’

25 september Bij Feyenoord ging het vandaag weer veel over 1,5 meter afstand houden. Het is de club er alles aan gelegen om de wedstrijd zondag in de Kuip probleemloos te laten verlopen. De aanhang zal zich zeer gedisciplineerd moeten gedragen. ,,Dat is zo belangrijk’’, zegt clubarts Casper van Eijck.