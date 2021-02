Heracles naar negende plaats na minimale zege in Sittard

SamenvattingHeracles Almelo heeft de uitwedstrijd bij Fortuna Sittard vanavond met 0-1 gewonnen. Rai Vloet maakte in de 38ste minuut de winnende goal voor Heracles. De ploeg van Frank Wormuth klimt door de zege over Heerenveen heen, naar de negende plaats in de eredivisie. Fortuna blijft elfde.

Spectaculair was het geenszins wat Heracles vanavond liet zien in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. Maar degelijk en efficiënt waren de Tukkers ontegenzeggelijk in Zuid-Limburg. Dankzij de 0-1 overwinning melden zij zich nu brutaal in de race om Europees voetbal.



Nog drie overwinningen binnenhalen dit seizoen. Dan blijft Fortuna Sittard behouden voor de eredivisie. Die berekening maakte coach Sjors Ultee vrijdagavond, kort voor de wedstrijd tegen Heracles. In die zin veranderde het duel met de Tukkers niets aan dat vooruitzicht. Dankzij een doelpunt van Rai Vloet won de ploeg van Frank Wormuth met 0-1. De nog benodigde oogst zullen de Limburgers dus in de komende dertien wedstrijden bijeen moeten harken.

Het viel niet mee wat Fortuna en Heracles, dit seizoen zo aan elkaar gewaagd met elk 25 punten tot vrijdagavond, lieten zien in Sittard. Het vermaak was ver te zoeken in een wedstrijd waarin de bezoekers na de openingstreffer van Vloet knap relatief makkelijk standhielden. Haast probleemloos slaagden ze erin om het doorgaans handig voetballende Limburgse middenveld met Ben Rienstra en Tesfaldet Tekie grotendeels onschadelijk te maken. Eerstgenoemde had weliswaar twee goede mogelijkheden, maar even zo vaak bleek hij slordig in de afronding.

Volledig scherm © Pro Shots / Thomas Bakker

De betere mogelijkheden waren in Sittard toch al voor Fortuna, het elftal dat onder Ultee zo vlot punten pakt. Zo was Mats Seuntjens dichtbij na een vernuftig hakballetje van Sebastian Polter. Waarna een schot van de Duitse spits later uiteenspatte op de lat. Aan de andere kant mocht Fortuna zich daarentegen gelukkig prijzen dat Delano Burgzorg -man in vorm in Almelo- het duel niet voortijdig in het slot gooide. De aanvaller stuitte op doelman Yanick van Osch van de geel/groenen.

Heel veel meer gebeurde er niet in de ontmoeting der middenmoters, waardoor aan de stand niets meer veranderde. Maar niemand bij Heracles die er om gemaald zal hebben. Door de 0-1 zege heeft die club nu nog slechts twee zeges nodig om ook volgend seizoen op het hoogste niveau uit te komen. Dat leert de wet van Ultee, terwijl ook de statistieken uit het verleden dit domweg uitwijzen. En, wat avontuurlijker gedacht: zelfs de play-offs om Europees voetbal lonken nu nadrukkelijk voor het elftal van Wormuth.

Volledig scherm © ANP

