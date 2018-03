Heracles op bezoek bij degradatiekandidaat Roda

Matavz na schorsing terug bij Vitesse, Linssen onzeker

17:14 Vitesse kan in de thuiswedstrijd tegen Ajax weer beschikken over Tim Matavz. De Sloveense spits heeft zijn schorsing van vier duels uitgezeten. Trainer Henk Fraser liet doorschemeren dat Matavz in de Gelredome tegen de nummer twee van de eredivisie direct weer in de basis staat.