Heracles pakt in extremis de volle buit tegen Heerenveen

Heerenveen wist al sinds 1 november 2020 in competitieverband niet te winnen, maar tankte afgelopen week vertrouwen door in de TOTO KNVB-beker te winnen van FC Emmen en daarmee de kwartfinales te bereiken. Het begin van de wedstrijd was echter voor Heracles Almelo. Sylvester van der Water zette samen met Rai Vloet een mooie aanval op, maar schoot oog-in-oog met doelman Erwin Mulder hoog over. Het bleek na 45 minuten voetballen een van de spaarzame hoogtepunten te zijn geweest, want veel gebeurde er niet in Almelo.

Na rust kwamen de spelers scherper uit de kleedkamer. Over en weer werd er aangevallen, maar schoten op doel waren opnieuw spaarzaam. Ook de twintigjarige Ahmed Kutucu kon daar geen verandering in aanbrengen. Kutucu, die wordt gehuurd van Schalke, maakte na een uur spelen zijn eerste minuten in het shirt van Heracles. Twee minuten voor tijd bleek hij goud waard te zijn voor de ploeg van Wormuth toen hij de bal plots in zijn voeten kreeg gespeeld van Van der Heide. Hij behield het overzicht en gaf Delano Burgzorg de kans om de 1-0 binnen te schuiven. Burgzorg bleef koel en schoof de bal langs Mulder.



,,Hij doet het goed", zei aanvoerder Robin Pröpper na de wedstrijd over Kutucu. ,,0-0 had niet misstaan, maar je gaat toch vol voor de drie punten. We kregen iets betere kansen dan Heerenveen en waren gelukkig wel trefzeker. Het is belangrijk dat we deze drie punten pakken.”