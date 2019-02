Heracles steelt de overwinning in Venlo

FC Twente profiteert in extremis optimaal van nederlaag FC Den Bosch

22:08 In de top van de Keuken Kampioen Divisie leken de twee bovenste ploegen vrijdagavond punten te laten liggen. Nummer twee FC Den Bosch verloor van MVV Maastricht, maar koploper FC Twente kon in blessuretijd tóch een overwinning vieren. Andere hoogvliegers Sparta Rotterdam en Go Ahead Eagles spelen later dit weekend pas.