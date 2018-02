Heracles stelt Fledderus aan als technisch manager

Met het aanstaande vertrek van Hoogma moest de directie van de club uit Almelo op zoek naar een nieuwe algemeen directeur. De keuze viel daarbij op Toussaint. ,,Direct nadat wij wisten dat Nico-Jan Hoogma in gesprek was met de KNVB, hebben we met het bestuur gesproken over de mogelijke nieuwe invulling van zijn functie'', aldus voorzitter Hans Bredewoud op de website van de Heraclieden.

,,Daarbij is het besluit genomen om onze huidig commercieel directeur Rob Toussaint te benoemen tot algemeen directeur van Heracles Almelo. Hij gaat intensief samenwerken met het bestaande managementteam dat per 1 maart wordt uitgebreid met Mark-Jan Fledderus als technisch manager''

Oud-voetballer Fledderus is tevreden met zijn nieuwe functie. ,,Het is snel gegaan. Na mijn voetbalcarrière kreeg ik van de club de kans om me als directieassistent verder te ontwikkelen. Nu is er het vertrouwen in mijn nieuwe rol als technisch manager. Daar ben ik de club dankbaar voor'', aldus de 35-jarige Fledderus, die zijn carrière vorige zomer afsloot bij de club uit Almelo.