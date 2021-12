Heracles trekt spectaculaire wedstrijd tegen Groningen in slotfase naar zich toe

Jørgen Strand Larsen bracht Groningen al in de 9e minuut op voorsprong. De Noor schoot binnen op aangeven van Tomas Suslov. Bilal Basacikoglu maakte na een half uur met een goed geplaatste kopbal de gelijkmaker. Het was de tweede treffer in een week voor de Turkse voetballer die woensdag al trefzeker was tegen AZ. Twee minuten later profiteerde de thuisploeg van balverlies bij Groningen en kon Nikolai Laursen de 2-1 binnenschieten.

In de tweede helft duurde het even voordat beide ploegen echt grote kansen creëerden. Na een schot voorlangs van Cyril Ngonge en schoten van Orestis Kiomourtzoglou en Mats Knoester voor de thuisploeg, was het Romano Postema die Groningen met zijn eerste doelpunt in de Eredivisie op gelijke hoogte bracht. Heracles had echter het laatste woord. Een kopbal van Kiomourtzoglou viel binnen via Strand Larsen. Door een eigen treffer van Neraysho Kasanwirjo werd het zelfs nog 4-2.