Heracles vergroot zorgen van rivaal FC Twente

Door Leon ten Voorde

Dat de traditionele verhoudingen in het Twentse landschap dit seizoen helemaal op de kop staan, werd vanavond rond de klok van tienen nog eens duidelijk. Toen vierde het euforische Polman Stadion met een bijna satanisch genoegen de overwinning van Heracles op FC Twente (2-1). De Almeloërs knokten zich in een levendige en spannende tweede helft terug van een achterstand, en mogen daardoor opeens serieus gaan denken aan een plek bij de eerste acht. Het is een luxe waar ze 30 kilometer verderop in Enschede alleen nog maar van kunnen dromen. Door het pijnlijke verlies bij Heracles zijn de problemen bij Twente groter dan ooit.



De burenruzie kende de furieuze start zoals die in alle boeken over een derby staat beschreven. Als twee rivalen tegenover elkaar staan, dan moeten het vlammen en knallen. Al na vijftien seconden had FC Twente-middenvelder Adam Maher een gele kaart op zak, waarna doelman Joël Drommel tot het uiterste werd gedwongen bij de daaruit voortvloeiende vrije trap van Brandley Kuwas. Een paar minuten later verdween Peter van Ooijen van Heracles in het boekje van Kevin Blom.



Aangevuurd door het thuispubliek was Heracles ook de betere ploeg. De Almeloërs waren agressiever, wonnen de duels en hadden het middenveld in handen. Het manco was alleen dat het overwicht nauwelijks gevaar opleverde, omdat de aanvallers van Heracles redelijk onder controle werden gehouden door de verdedigers van Twente.



Gaandeweg de eerste helft ontworstelde Twente zich steeds meer aan de druk van de thuisploeg, maar aanvallend waren de bezoekers machteloos. Adnane Tighadouini verloor zichzelf in vrijblijvendheid, Tom Boere kwam niet in het stuk voor en datzelfde gold ook voor de noodoplossing op rechts, Michael Maria. Het duurde tot de 32ste minuut voordat Twente voor het eerst dreigend werd. Het schot van Maher werd knap overgetikt door doelman Bram Castro.



Van de passievolle openingfase was op dat moment overigens al weinig meer over. Door het vele balverlies daalde het niveau net zo snel als de temperatuur. Het kabbelende beekje kwam na rust eindelijk tot leven. Met kansen, onderling venijn, strijd, spanning en doelpunten. Uitgerekend de in de eerste helft falende Tighadouini brak na 50 minuten de derby open, en dat deed hij na een razendsnelle uitbraak van Twente. Danny Holla en Fredrik Jensen zetten op eigen helft de aanval op, waarna Boere de bal teruglegde op de meegekomen Holla. Die behield het overzicht, waarna Tighadouini Twente op een verrassende 0-1 voorsprong zette.



Lang duurde de vreugde niet bij de bezoekers, want zeven minuten na de openingstreffer was het alweer 1-1. De tot aan dat moment met zichzelf worstelende Kuwas vond vanaf de rechterkant linksback Roland Baars, die door Twente compleet over het hoofd was gezien. Zijn voorzet werd door Kristoffer Peterson van dichtbij binnengetikt.



Kuwas stond na iets meer dan een uur spelen ook aan de basis van de 2-1 van Heracles. Zijn hoekschop werd door de geheel vrijstaande Robin Pröpper richting het doel gekopt. Maher leek op de doellijn nog redding te kunnen brengen, maar hij kopte de bal via de onderkant van de lat in eigen doel. Het Polman Stadion ontplofte van vreugde en in het Twentse kamp likten ze hun wonden, omdat er voor de zoveelste keer dit seizoen naïef werd verdedigd, met alle gevolgen van dien.



De slotfase was hectisch. Terwijl Twente met man en macht joeg op de gelijkmaker, kreeg Heracles de ruimte. Jensen en de ingevallen Mounir El Hamdaoui waren nog dichtbij de gelijkmaker, maar Heracles hield stand en vierde de mooiste zege van het seizoen, terwijl de bezoekers afdropen.