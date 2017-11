Heracles wint moeizaam van NAC en boekt 100ste zege op kunstgras

De doelpunten vielen allemaal voor rust. NAC, dat vorige week een smadelijke 8-0-nederlaag leed tegen Ajax, houdt op de ranglijst alleen Roda JC onder zich.



Voor Heracles, dat stevig in de middenmoot staat, was het de vijfde zege in het Polman Stadion, waar alleen Feyenoord dit seizoen won. Het was tevens de 100ste zege op kunstgras voor de Almeloërs.



NAC kwam in de 14de minuut verrassend op voorsprong. Nadat verdediger Karol Mets nog een inzet van Kristoffer Peterson van de lijn had gehaald, schoot aan de andere kant de Spanjaard Angeliño raak. De bal werd iets van richting veranderd door Dries Wuytens. De Bredanaars konden een minuut genieten van de voorsprong. Fabian Sporkslede verspeelde de bal aan Reuven Niemeijer die met een afstandsschot doelman Mark Birighitti passeerde.



Ook bij de 2-1 zag de NAC-defensie er slecht uit. Uit een hoeksschop van Brandley Kuwas kon spits Paul Gladon geheel vrijstaand raak schieten.In de tweede helft waren de kansen schaars.



NAC-trainer Stijn Vreven wond zich in blessuretijd op nadat arbiter Pol van Boekel een handsbal van Wuytens niet als strafschopwaardig had beoordeeld.